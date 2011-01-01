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Memblaze PBlaze4 NVMe闪存卡评测

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Memblaze PBlaze4 NVMe闪存卡

作者：盘骏/Lucifer 来源：ZDNetCBSi企业方案解决中心频道 2016年12月30日

关键字：MemBlaze PBlaze PBlaze4 SSD 闪存卡

在本页阅读全文(共7页)

【ZD Labs】“Citius，Altius，Fortius”，也就是“更快，更高，更强”的原始拉丁文形式，最早出现于1891年的一届中学生运动会上，提出人为修士Henri Didon（亨利·迪东），Henri认为，该口号高度概括了体育运动的精神与宗旨。现代奥林匹克运动的奠基人（皮埃尔·德·顾拜旦）随后推荐给了刚成立国际奥林匹克委员会，并成为了著名的奥林匹克体育口号：“Citius，Fortius，Altius”，“更快，更强，更高”，可见相比Didon的原始表达互换了后两者的位置，但在1920年，该顺序又得以复原并正式确定，也就是“Citius，Altius，Fortius”，“更快，更高，更强”（其实从中文普通话的角度来说，“更高，更快，更强”是最合适的）。

　　竞争无所不在，奥林匹克的精神也处处适用，不过，对于存储业界来说，口号大概应该是：“（容量）更大，（速率）更快，（延迟）更低”，只是不太好浓缩。在存储业界，FLASH兴起就是对应这个精神的结果，其背后的动力来源于信息量，或者说数据量的迅速增长，产生了对应的存储以及处理的压力，并且这种压力将会越来越大。尽管早期的FLASH存储在容量上不敌传统旋转磁盘，不过，极为出色的IO能力（大部分地）弥补了这个缺点。显而易见的是，随着3D NAND等技术的继续发展，FLASH存储的容量也开始逐渐增大，即使是现在，我们也已经可以看到，相同体积的SSD拥有与HDD差不多的存储容量，虽然成本仍然是一个问题。

Memblaze PBlaze4 NVMe闪存卡评测
Memblaze PBlaze4闪存卡，在半高半长的扩展卡规格上容量已经达到了3.2TB，其基于NVMe协议，可以提供比前代更强的性能

　　当然，无论是奥林匹克竞赛，还是固态硬盘评测，我们更关注的都是动态的性能，在这里，我们将要看看来自Memblaze的PBlaze 4 NVMe闪存卡能有多快。 

Memblaze PBlaze PCIe SSD评测
——作为对比的上一代Memblaze PBlaze 3 1.2TB SSD，特别搭载了Memblaze的Piano Key琴键技术

Memblaze PBlaze 3企业级闪存卡评测

MemBlaze Q520企业级PCIE固态硬盘评测
——以及再上一代的Memblaze Q520 800GB SSD，采用了Memblaze定义为Deviced Base的第三代PCI Express固态硬盘架构

MemBlaze Q520企业级PCIE固态硬盘评测

　　不过，由于我们ZD Labs在之前并没有分析过其采用的NVMe技术，因此，接下来我们得对其稍微先介绍一下。

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